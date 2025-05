Gabigol chega ao clássico com Atlético-MG com números positivos no Cruzeiro

? 42 finalizações (25 no gol!)



60% pontaria na...

? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 16, 2025

Após saída conturbada do Flamengo na última temporada, Gabigol vem tendo ótimo desempenho no Cruzeiro. Titular da equipe, o Menino da Vila faz dupla com Kaio Jorge, também revelado pelo Santos. Leonardo Jardim ainda conta com Dinenno e Lautaro Díaz como opções para centroavante.

A boa fase de Gabigol se reflete no Cruzeiro. Apesar de ter sido eliminada da Sul-Americana, a Raposa faz bom início de Campeonato Brasileiro. No Brasileirão, a equipe está na quarta posição, com 16 pontos, três atrás do líder Palmeiras.

Próximos jogos do Cruzeiro