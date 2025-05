Ferreirinha sofre lesão no pé esquerdo e vira desfalque no São Paulo

O São Paulo terá um desfalque para o jogo deste sábado, contra o Grêmio, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se do atacante Ferreirinha.

Segundo material divulgado pela assessoria do clube, o jogador tem uma lesão da fáscia plantar do pé esquerdo. Ele sequer foi relacionado para o duelo com o Imortal, no Morumbis.

O atleta, portanto, se junta a Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Henrique (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo), Igor Vinícius (lombalgia), Lucas (estiramento da cápsula posterior do joelho direito) e Ruan (dores no joelho direito) e Rodriguinho (entorse no tornozelo direito). Todos estão entregues ao departamento médico.