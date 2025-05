Especulado no Napoli, Kevin pode proporcionar mais dinheiro ao Palmeiras

O atacante Kevin, do Shakhtar Donetsk, é um dos grandes alvos do Napoli na próxima janela de transferências. A Cria da Academia, hoje com 22 anos, é um dos melhores jogadores no futebol ucraniano e despontou nesta temporada.

Nos últimos dias, o Napoli contactou o Shakhtar para saber as condições do negócio e se tem espaço para avançar na negociação. Além da equipe italiana, clubes do Campeonato Inglês também procuram o atacante, conforme o ge.