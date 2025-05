Equipes sub-20 e sub-17 do Santos derrotam São Bernardo; sub-15 é superado

Neste sábado, as equipes sub-20, 17 e 15 do Santos enfrentaram o São Bernardo, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A equipe sub-20 venceu por 2 a 1, no Estádio Espanha, enquanto o sub-17 goleou por 9 a 0 e o sub-15 perdeu por 3 a 1, ambos na Ibrachina Arena, em São Paulo.

Santos sub-20

A equipe sub-20 do Santos, com a vitória, chegou aos quatro pontos, agora na 21ª colocação da tabela. O time volta a campo na próxima quarta-feira, quando recebe o Vasco, às 15h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria.