Dodi reclama da arbitragem contra o São Paulo: "Sempre erram contra o Grêmio"

Queda na classificação

A derrota para o São Paulo levou o Grêmio para a zona de rebaixamento do Brasileirão, pois o Vasco ganhou do Fortaleza em São Januário. Dodi acredita que a equipe gaúcha demonstrou um bom futebol na capital paulista, sobretudo na etapa inicial.

"Sabíamos que seria difícil, começamos bem, explorando o contra-ataque, eles não estavam criando. No segundo tempo, tomamos um gol cedo (o empate do São Paulo), isso prejudica, mas o jogo estava equilibrado (até a marcação do pênalti convertido por André Silva)", analisou Dodi.