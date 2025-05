Corinthians x Santos: veja informações e prováveis escalações do clássico pelo Brasileirão

Para o clássico, a tendência é que Dorival siga tendo as baixas de Rodrigo Garro (tendinopatia patelar no joelho direito), Memphis Depay (lesão ligamentar no tornozelo direito), Raniele (edema no músculo anterior da coxa direita) e Gustavo Henrique (cirurgia de hérnia inguinal).

Do outro lado, o Santos passa por um péssimo momento. O Peixe não sabe o que é vencer há cinco partidas, com três derrotas e dois empates - o último deles diante do Ceará, em 0 a 0, como mandante. A última vitória do time santista foi no dia 16 de abril, sobre o Atlético-MG, em casa, por 2 a 0.

O técnico Cléber Xavier também terá ausências. O comandante segue sem poder contar com os atacantes Neymar e Guilherme, e também com o volante João Schmidt. Os três estão fora de combate devido a lesões musculares na coxa esquerda.

Por outro lado, o atacante Julio Furch foi reintegrado aos treinos com o elenco desde a reapresentação do Peixe, na quarta-feira, e pode ser novidade entre os relacionados - assim como é o caso de Andrey Quintino.

Raphael Claus (SP) apitará o duelo, auxiliado por Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP). O VAR ficará sob responsabilidade de Caio Max Augusto Vieira (GO).

FICHA TÉCNICA