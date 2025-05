Corinthians goleia o Sport e assume a vice-liderança no Brasileirão feminino

O Corinthians goleou o Sport por 4 a 0 neste sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino, no Estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco (SP). Jhonson (três vezes) e Gabi Zanotti foram as autoras dos gols do triunfo.

Com o resultado, o Timão subiu para a segunda posição, com 22 pontos. Do outro lado, o Leão da Ilha segue na lanterna, com apenas dois pontos somados.

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, contra o América-MG. A bola rola às 16h30 (de Brasília), na Arena do Jacaré. O Sport, por sua vez, enfrenta o Bahia, na Ilha do Retiro, às 17h de quinta-feira.