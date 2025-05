Corinthians encerra preparação para o clássico contra o Santos pelo Brasileirão; veja provável escalação

O Corinthians encerrou, neste sábado, no CT Dr. Joaquim Grava, sua preparação para o clássico contra o Santos, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste domingo, às 16 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.

Os jogadores começaram as atividades assistindo um vídeo de instruções táticas. Após ativação na academia e aquecimento no gramado, o técnico Dorival Júnior comandou um exercício tático com muitas orientações de jogo, além de jogadas de bola parada ofensivas e defensivas.

Rodrigo Garro, em recuperação de uma tendinopatia patelar no joelho direito, participou do aquecimento com o restante do elenco. Em seguida, o meia realizou um treino de reabilitação no gramado sob as orientações da fisioterapia do Corinthians.