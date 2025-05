Corinthians é superado pelo Red Bull Bragantino e perde a primeira no Campeonato Paulista sub-20

O Corinthians visitou o Red Bull Bragantino, neste sábado, pela quarta rodada do Campeonato Paulista sub-20. No CT da equipe de Bragança Paulista, o time da casa venceu por 2 a 0, com gols de Chrystian e Filipinho.

Com o resultado, o Corinthians perde sua invencibilidade na competição e cai para a 5ª posição do grupo 2, com nove pontos. Por outro lado, o Red Bull Bragantino segue com 100% de aproveitamento e assume, momentaneamente, a liderança da chave, com 12 pontos somados.

O Corinthians volta a campo nesta terça-feira, às 15 horas (de Brasília), quando visita o Cruzeiro, na Toca da Raposa. O RB Bragantino recebe o São Paulo nesta quarta-feira, às 15 horas, no CT em Bragança Paulista. As duas partidas são válidas pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.