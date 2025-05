Clubes das Séries A e B anunciam apoio Reinaldo Carneiro Bastos na CBF

Clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro divulgaram, hoje (17), uma nota em conjunto declarando apoio à candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos à presidência da CBF. As equipes ainda criticaram a data escolhida para o pleito.

Mais uma vez, o pensamento não é sobre o futebol. O jogo é outro: impedir que os clubes, aqueles que realmente carregam os milhões de brasileiros aos estádios, geram as audiências, reúnem as famílias em torno das partidas, garantem a estabilidade profissional de milhares de atletas e profissionais, atraem os bilhões de reais de marcas, investidores e veículos, e promovem a maior paixão deste país, sejam os legítimos e verdadeiros protagonistas das decisões.

Trecho da nota divulgada

Nesta sexta-feira, a CBF anunciou a abertura do processo eleitoral que elegerá o novo presidente, oito vice-presidentes e os membros do Conselho Fiscal para o mandato de 2025 a 2029. A medida cumpre determinação do desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro, da 19ª Câmara Cível do TJ-RJ, que afastou Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF na última quinta-feira.