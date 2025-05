City erra pênalti, é superado pelo Crystal Palace e fica com o vice da Copa da Inglaterra

Neste sábado, pela final da Copa da Inglaterra, Manchester City e Crystal Palace duelaram em Wembley, e o time comandado por Pep Guardiola foi superado por 1 a 0, com direito a um pênalti desperdiçado por Omar Marmoush no primeiro tempo. O gol adversário foi marcado por Eberechi Eze.

Com o resultado, o Manchester City, que havia vencido a edição de 2023, contra o United, perdeu a chance de conquistar a oitava taça do torneio. Do outro lado, chegou ao oitavo vice da competição em sua história. Já o Crystal Palace levantou o troféu da competição pela primeira vez. Além disso, quebrou um longo jejum de 31 anos sem erguer uma taça, já que a última havia sido a segunda divisão do Campeonato Inglês de 1993/94.

Agora o Manchester City tenta virar a página. O time entra em campo na próxima terça-feira, pela 37ª rodada do Campeonato Inglês, contra o Bournemouth. A bola rola às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium. No mesmo dia, horário e rodada, o Crystal Palace duela com o Wolverhampton, no Selhurst Park.