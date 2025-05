Ceará vence o Sport antes de enfrentar o Palmeiras na Copa do Brasil e se mantém no G6 do Brasileirão

Neste sábado, o Ceará venceu o Sport, por 2 a 0, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Lucas Mugni e Galeano balançaram as redes para o Vozão em duelo disputado na Arena Castelão. O confronto foi o último do time de Léo Condé, antes de definir a terceira fase da Copa do Brasil com o Palmeiras.

Com este resultado, o Ceará chegou a 15 pontos e subiu uma posição, permanecendo no G6 do Brasileirão, na quinta posição. O Sport, que teve a estreia do técnico António Oliveira, ex-Corinthians, segue sem vencer e continua na lanterna, com apenas dois pontos.

O Ceará agora vira a chave para disputa da Copa do Brasil. O Vozão visita o Palmeiras, na quinta-feira, no Allianz Parque, em jogo de volta da terceira fase do torneio, a partir das 19h30 (de Brasília). Depois disso, enfrenta o Atlético-MG, pela 11ª rodada do Brasileirão, no dia 1° de junho, no Castelão, às 18h30. Enquanto o Sport volta a campo no próximo domingo, dia 15, para enfrentar o Internacional, no Beira-Rio, às 16 horas.