Carol Meligeni supera primeira etapa do quali do WTA 250 de Rabat

Carolina Meligeni Alves, atual número 277 do ranking mundial, ganhou na estreia do qualifying do WTA 250 de Rabat. Agora, ela está a um triunfo da chave principal do torneio marroquino.

Neste sábado (17), Carol Meligeni venceu a canadense Carol Zhao, 251ª colocada e cabeça de chave 3 do quali, em três sets, parciais de 7/5, 3/6 e 6/3, em 2h53 de partida.

"Jogo duro para começar a gira. A adversária se defendia bem. Tive momentos de altos e baixos, mas consegui ficar com a cabeça forte mesmo perdendo várias oportunidades no segundo set. Depois, consegui jogar um bom terceiro set para ganhar o jogo", afirmou Carol.