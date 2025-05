Triatlo e ginástica: Brasil comemora conquistas em modalidades olímpicas

Os atletas brasileiros tiveram um sábado de resultados significativos em modalidades olímpicas. Isaquias Queiroz, na canoagem, Miguel Hidalgo, no triatlo, e Gabriela Barbosa e Gabriela Bouças, na ginástica, subiram ao pódio em competições importantes.

As conquistas brasileiras

Triatlo

Miguel Hidalgo disputou uma etapa da Série Mundial de triatlo. Em Yokohama, no Japão, ele faturou a medalha de bronze, cruzando atrás do australiano Matthew Hauser e do português Vasco Vilaça.