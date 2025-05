Campeões mundiais pela Seleção citam indignação com crise na CBF

Nota dos campeões mundiais de futebol pelo futuro de nosso esporte

Nós, atletas campeões mundiais com a Seleção Brasileira de Futebol, vimos a público manifestar nossa profunda preocupação e indignação diante da nova crise institucional que atinge a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

É inaceitável que a entidade máxima do nosso esporte siga envolta em recorrentes escândalos, disputas políticas e falhas graves de governança. Esses episódios ferem a credibilidade da instituição, enfraquecem o futebol como patrimônio do povo brasileiro e desrespeitam a trajetória de milhões de brasileiros que vivem e sonham através desse maravilhoso esporte.

Somos o único país pentacampeão mundial. Essa conquista vai muito além do campo - ela representa um legado de excelência, ética, disciplina, compromisso e trabalho coletivo. É exatamente isso que exigimos das futuras gestões do nosso futebol: uma administração profissional, íntegra, transparente e comprometida com o bem comum.

A Seleção Brasileira é maior que qualquer dirigente. O futebol brasileiro é maior que qualquer crise.

Por isso, declaramos nossa união e vigilância. Temos acompanhado, com crescente preocupação e tristeza, os desdobramentos institucionais da CBF. Defendemos um processo eleitoral legítimo, transparente, com ampla participação e fiscalização da CONMEBOL, da FIFA - inclusive da sociedade civil e supervisão independente dos campeões mundiais de futebol com a seleção brasileira.