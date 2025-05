Botafogo-SP sofre três gols em sete minutos e perde para o Operário-PR pela Série B

Neste sábado, o Botafogo-SP visitou o Operário-PR, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No Couto Pereira, o time visitante venceu por 3 a 0, com gols de Daniel Amorim (dois) e Allano.

Com a derrota, o Botafogo-SP segue na 18ª posição, com apenas cinco pontos, e pode se afundar ainda mais na zona de rebaixamento ao longo da rodada. Por outro lado, o Operário-PR pula para a 3ª colocação e entra, momentaneamente, no G4, com 13 pontos conquistados.

O Botafogo-SP volta a campo apenas no dia 26 de maio, segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), quando recebe o CRB, pela nona rodada da Série B, no Estádio Santa Cruz. O Operário-PR visita o Vasco nesta terça-feira, às 19 horas, pela partida de volta da terceira rodada da Copa do Brasil, em São Januário.