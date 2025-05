Botafogo se manifesta contra Flamengo sobre segurança no Maracanã

Neste sábado, o Botafogo manifestou preocupação sobre a segurança para o clássico contra o Flamengo, no Maracanã. A nota do Glorioso foi questionando a comercialização de ingressos do Rubro-Negro, que colocou o setor sul, destinado aos alvinegros, à venda para os seus torcedores. As duas equipes entram em campo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), pela nona rodada do Brasileirão.

O setor sul do Maracanã sempre é destinado aos visitantes. Em jogos de menor apelo, como foi contra a LDU, na última quinta-feira, a diretoria do Flamengo costuma dividir o setor para as duas torcidas. No entanto, a medida não é comum nos confrontos mais procurados, como clássicos regionais.

Dessa forma, o Botafogo expressa sua preocupação com a segurança dos torcedores alvinegros. Além de se manifestar sobre o setor sul, a diretoria do Glorioso também protestou contra a divisão de ingressos e ainda afirmou que repetirá a ação do Flamengo na partida do returno.