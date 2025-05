Após saída do Vasco, Souza dispara contra Edmundo

Neste sábado, o volante Souza, que rescindiu seu contrato com Vasco na última sexta-feira, criticou o ex-jogador Edmundo e o culpou pelo primeiro rebaixamento da equipe, em 2008. Ele também falou sobre o momento do Cruzmaltino.

"Não teria falado verdades sobre o Edmundo, porque a torcida não sabe diferenciar o atleta vitorioso do terrível ser humano que ele é. Para mim, ele é um covarde, espera as coisas darem errado para 'matar'. Ele também era assim no final da carreira, e 'cravo' mais uma vez, porque estava dentro do dia a dia. Na primeira descida do Vasco, em 2008, foi culpa dele. Veio em final de carreira, não ajudou em nada e 'matava' os atletas que estavam jogando ao lado dele. Por que (ele) não assume um cargo dentro do clube?", disse Souza, em publicação no Instagram.

Foto: Reprodução / Souza