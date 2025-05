Barcelona vence clássico com gol de Yamal e conquista título espanhol

Atuando em casa, foi o Espanyol quem começou assustando no clássico da Catalunha. González tabelou com Expósito e saiu na cara do gol. Entretanto, o jogador dos donos da casa finalizou para fora.

Aos 12 minutos, o Barcelona respondeu. Dani Olmo recebeu dentro da área, mas se atrapalhou e perdeu a bola. No rebote, Robert Lewandowski finalizou com perigo.

Quatro minutos depois, o Espanyol perdeu sua melhor chance na partida. Javi Puado saiu cara a cara com Szczesny e finalizou. O polonês fez bela defesa e salvou o Barça.

A partir deste momento, o Barcelona teve bons momentos com Lewandowski e Raphinha, mas não conseguiu furar a defesa dos donos da casa.

Segundo Tempo

A segunda etapa começou da melhor forma possível para o Barcelona. Aos oito minutos, Lamine Yamal recebeu no lado direito, limpou a marcação e finalizou com muita categoria, no ângulo do goleiro, abrindo o placar para os visitantes.