Eliminado, Cruzeiro vira sobre Palestino pela Sul-Americana com gol de Gabigol

Nesta quarta-feira, em pleno Mineirão, o Cruzeiro, já eliminado e com time alternativo, virou sobre o Palestino por 2 a 1, pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O gol dos chilenos foi marcado logo no início do duelo, por Ariel Martínez, enquanto, pela Raposa, Bolasie e Gabigol marcaram para o Cabuloso.

Desta forma, o Cabuloso venceu a primeira na competição continental e subiu para a terceira posição do Grupo E, com quatro pontos conquistados. Por sua vez, o Palestino, classificado, manteve-se na segunda colocação, com nove pontos - quatro atrás do líder Mushuc Runa, que tem 13 unidades.

O Cruzeiro, agora, volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. A Raposa tem como próximo compromisso nada mais do que um clássico contra o Atlético-MG, no Mineirão. As equipes se enfrentam às 20h30 (de Brasília) do domingo, pela nona rodada da principal competição do Brasil.