Botafogo toma susto, mas ganha do Estudiantes e segue vivo na Libertadores

O Botafogo segue na briga pela classificação na Libertadores. Nesta quarta-feira, os alvinegros venceram por 3 a 2 o Estudiantes, no Nilton Santos. Com o resultado, os cariocas chegaram a nove pontos e seguem na terceira posição do grupo A, mas dependendo apenas de si. Os argentinos seguem com os mesmos nove, mas na vice-liderança da chave.

O Botafogo abriu o placar no primeiro tempo, com Rwan Cruz. Na etapa final, os alvinegros ampliaram com Igor Jesus. O Estudiantes buscou o empate com Palacios, duas vezes. Só que os cariocas chegaram a vitória com Arthur.

A última rodada do grupo A será disputada no dia 27 de maio. O Botafogo terá confronto direto contra a Universidad de Chile, no Nilton Santos. Já o Estudiantes recebe o Carabobo-VEN, em La Plata.