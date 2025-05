Após derrota para o Lanús, Vasco iguala sequência negativa de 2023; veja números

? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 14, 2025





No recorte, a equipe, que não registrava tal marca negativa desde junho de 2023, é a terceira equipe com o pior aproveitamento (11,11%) e a segunda com o pior saldo de gols (-8) dentre todos os clubes da Série A.

Com a derrota diante do Lanús, o Vasco permaneceu com cinco pontos, na terceira colocação do Grupo G da Sul-Americana, e decidirá a vaga para os playoffs do torneio contra o Melgar, que soma sete, na sexta e última rodada da fase de grupos.

Antes disso, o Cruzmaltino (17º) busca sair da zona do rebaixamento do Brasileirão neste sábado, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Fortaleza, em São Januário, pela nona rodada.