Tiago Volpi aponta falta de tempo para treinar e comenta gol sofrido: "Foi o que consegui fazer"

Nesta terça-feira, pela quinta rodada do Grupo D da Sul-Americana, o Grêmio duelou com o Godoy Cruz, da Argentina, e empatou por 1 a 1. Após a partida, realizada na Arena do Grêmio, o goleiro Tiago Volpi comentou a falta de tempo que o elenco tem para treinar. Além disso, também falou do gol de empate que sofreu ainda no primeiro tempo.

"A gente tem buscado poder entender da maneira que a gente pode, no sentido da falta de tempo para treinar, a gente viaja a cada dois dias, joga, só tem tempo na maioria das vezes de recuperar e jogar de novo, e o Mano é um cara muito inteligente, que tem tratado nesse curto espaço de tempo fazer tudo da melhor maneira possível para que a gente possa se acoplar o mais rápido nesse novo sistema de jogo, principalmente começando pela parte de trás, que era uma debilidade que a gente tinha, que vínhamos levando muitos gols. O que ele mais tem enfatizado é isso, buscar esse equilíbrio atrás para que nesse curto espaço de tempo que a gente tem, possa ser desenvolvida essa parte defensiva", comentou.

O gol do Godoy Cruz saiu aos 29 minutos, após bola espalmada por Volpi para o centro da área. O goleiro, porém, afirmou que fez o que pôde.