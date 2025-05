São Paulo x Libertad: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, o São Paulo recebe o Libertad, no Morumbi, às 21h30 (de Brasília).

Na última quarta, na Arena Barueri, o São Paulo foi superado pelo Palmeiras por 1 a 0 e teve encerrada sua sequência invicta no Campeonato Brasileiro. Com 19 pontos, o Palmeiras deixou para trás o Flamengo e Red Bull Bragantino, com 17 pontos cada um, enquanto o São Paulo ocupa o 15° lugar, com nove pontos.

Já pela Libertadores, o Tricolor vai em busca de uma vitória para confirmar a classificação para as oitavas de final do torneio sul-americano e deve contar mais uma vez com o Morumbis lotado. O São Paulo lidera o Grupo D, com dez pontos, à frente do Libertad, com sete, Alianza Lima, com quatro, e Talleres, com um tento.