Juventude anuncia Cláudio Tencati como treinador para o restante da temporada

Cláudio Tencati ganhou notoriedade nacional quando dirigiu o Londrina por sete temporadas seguidas e, em 2017, ganhou a Primeira Liga de forma invicta com o clube paranaense.

Tencati chegou em 2021 ao Criciúma, onde realizou seu trabalho mais conhecido até então. Sob seu comando, o Tigre subiu da Série C para a Série A do Campeonato Brasileiro consecutivamente. Além disso, o time conquistou a Série B do Catarinense (2022), o bicampeonato estadual (2023 e 2024) e a Recopa Catarinense (2024). Em 2025, Tencati esteve à frente do Atlético Goianiense, de onde chega para comandar o Juventude na sequência da temporada.