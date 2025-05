Grêmio sofre empate do Godoy Cruz e perde chance de liderar o Grupo D da Sul-Americana

Nesta terça-feira, pela quinta e penúltima rodada do D da Sul-Americana, o Grêmio recebeu o Godoy Cruz, da Argentina, e empatou por 1 a 1. Apesar do gol de João Pedro, Santino Andino A partida foi realizada na Arena do Grêmio.

Com o resultado, a equipe gaúcha alcançou nove pontos, mas desperdiçou a chance de assumir a liderança do grupo. O Godoy Cruz, por sua vez, se manteve na ponta, agora com 11 conquistados. Deste modo, o Grêmio terá que vencer e torcer por um tropeço do adversário na última rodada para ir direto às oitavas de final da competição. Caso siga na vice-liderança, terá que disputar os playoffs com um terceiro colocado da Libertadores.

O Grêmio retorna aos gramados no próximo sábado, contra o São Paulo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 21h (de Brasília), no Morumbis. Já o Godoy Cruz encara o Atlético Grau, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O jogo acontece no próximo dia 29 de maio, às 19h, no Estádio Malvinas Argentinas.