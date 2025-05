Fluminense x Unión Española: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Sul-Americana

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, sabe que sua equipe vai precisar administrar várias situações neste jogo. Mas se mostra confiante em um bom resultado.

"Vamos precisar de atenção em vários aspectos, como as jogadas de bola parada, e também administrarmos a questão do desgaste, que neste momento se torna importante", disse Renato.

Como vem mesclando titulares com reservas no torneio, Renato Gaúcho pode poupar alguns nomes. Mas outros, preservados contra o Galo por conta do gramado sintético, como o meia Paulo Henrique Ganso, devem atuar.

Pelo lado do Unión Española, com quem o Fluminense empatou por 1 a 1 no Chile, o técnico José Luis Sierra mantém esperanças na classificação.

"Nós poderíamos chegar a este jogo em situação melhor se não tivéssemos sofrido com algumas situações, como contra o próprio Fluminense, quando levamos o gol de empate no último lance do jogo em um chute de fora da área. Mas ainda podemos nos classificar para a repescagem", afirmou o técnico da equipe chilena.

O treinador não antecipou a escalação do time visitante, mas deve manter a base que vem atuando. No fim de semana, o Unión goleou o Concepción por 5 a 1 pelo Campeonato Chileno, onde aparece na zona de rebaixamento.