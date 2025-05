Ex-São Paulo, Gabriel Sara pode conquistar dois títulos em quatro dias no Galatasaray

Aos 25 anos, o meia Gabriel Sara, ex-São Paulo, vive uma semana de altas expectativas com a camisa do Galatasaray, da Turquia. Em um intervalo de apenas quatro dias, o brasileiro pode levantar seus dois primeiros troféus com a camisa da equipe, que nesta quarta-feira enfrenta o Trabzonspor, pela final da Copa da Turquia, enquanto no domingo precisa apenas de um empate em casa contra o 11º colocado Kayserispor para se sagrar campeão turco com duas rodadas de antecipação.

Revelado pelo São Paulo, pelo qual foi campeão paulista em 2021, Sara passou duas temporadas de destaque no Norwich, da Inglaterra, antes de se tornar o reforço mais caro da história do Galatasaray, em agosto de 2024, em negociação avaliada em 18 milhões de euros (cerca de R$ 113 milhões) - valor que, com bônus, pode subir a 23 milhões. Desde sua chegada, o ex-são-paulino é titular absoluto do meio-campo do técnico Okan Buruk e já soma nove assistências e dois gols em 43 jogos pelo clube turco. Seu bom desempenho se alternando nas funções de volante e meia o colocou no radar de outros grandes clubes europeus, como o Manchester City, que busca uma reformulação em seu meio-campo para a próxima temporada.