Ex-Cruzeiro, Paulo Pezzolano é anunciado por clube da segunda divisão inglesa

Passagem pelo Cruzeiro

Pezzolano esteve no Cruzeiro em 2022, temporada em que tirou a Raposa da Série B do Campeonato Brasileiro após três anos sendo campeão da competição. O uruguaio começou 2023 no comando da Raposa, mas pediu demissão após ser eliminado do Campeonato Mineiro daquele ano na semifinal, para o América-MG.