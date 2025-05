Erick exalta apoio da torcida do Bahia e planeja duelo pela Libertadores: "Desafio enorme"

? "Aquilo que o torcedor fez por nós no aeroporto e também após um revés dentro de casa... Pode ter certeza que amanhã a gente vai brigar até o último minuto por essa classificação".

O Bahia tenta se recuperar da derrota sofrida para o Atlético Nacional por 3 a 1 na última semana. A equipe ocupa a liderança do Grupo F, com sete pontos. Erick destacou que o revés pode servir de aprendizado para a sequência na competição.

"Acho que o último jogo fica de aprendizado para que a gente não cometa as mesmas falhas, os mesmos erros. A gente fugiu um pouco do plano de jogo e isso acabou acarretando em consequências que a gente não gostaria de ter passado. Mas como falei, agora ficou no passado e a gente tem a oportunidade de brigar pela classificação, na qual depende exclusivamente da gente", concluiu.