Corinthians vence o Flamengo e empata série de quartas de final do NBB

O Corinthians venceu o Flamengo por 90 a 73 nesta terça-feira, no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, pelo segundo jogo das quartas de final do NBB. Agora, a série está igualada em 1 a 1.

O principal destaque do Timão na partida foi Victão, que anotou 23 pontos. Do lado do Flamengo, Johnson anotou 18 tentos e foi quem mais se destacou.

As equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, novamente no Rio de Janeiro, às 18h30 (de Brasília).