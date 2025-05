Botafogo x Estudiantes: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Libertadores

Nesta quarta-feira, o Botafogo recebe o Estudiantes no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela quinta e penúltima rodada do Grupo A da Copa Libertadores. O duelo, às 21h30 (de Brasília), vai dar a classificação aos argentinos, que somam nove pontos, em caso de um triunfo. Com seis pontos, o Glorioso não pode pensar em tropeçar.

Onde assistir: o duelo será transmitido pela TV Globo (TV aberta), pela ESPN (TV fechada) e pela Disney+ (Streaming).

Embalado pelas vitórias de 2 a 1 sobre o Carabobo na Venezuela e pela goleada de 4 a 0 sobre o Internacional no Campeonato Brasileiro, o Botafogo sabe que joga as suas fichas no jogo. Se fez 3 a 0 na Universidad de Chile, em Santiago, na jornada passada, o Estudiantes sofreu um baque no fim de semana, quando perdeu de 2 a 0 para o Rosario Central e foi eliminado nas oitavas de final do Campeonato Argentino.