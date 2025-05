Palmeiras vê reclamação justa de Abel em lance de expulsão e aponta erro da arbitragem

Abel, portanto, não estará à beira do gramado comandando a equipe na nona rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Red Bull Bragantino. O duelo está marcado para acontecer no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela nona rodada do Brasileirão.

Antes disso, Abel e sua comissão treinam o Palmeiras para o duelo contra o Bolívar, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo está marcado para acontecer nesta quinta-feira, a partir das 19 horas, no Allianz Parque. O Verdão já está garantido nas oitavas, na liderança da chave.