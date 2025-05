Palmeiras bate São Paulo com gol de Vitor Roque e é líder isolado

Depois, no fim de semana, ambos os times duelam pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo duela com o Grêmio, a partir das 21h30, no Morumbis. Já o Palmeiras enfrenta o Red Bull Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), às 18h30.

O jogo

Primeiro tempo

O Palmeiras começo o jogo fazendo pressão no São Paulo e conseguiu levar perigo antes mesmos dos cinco minutos. O Verdão ia chegando pela direita após passe de Estêvão, que lançou Flaco no ataque, com um minuto de jogo. Contudo, o atacante foi desarmado por Ruan, que mandou para escanteio. Na cobrança, Estêvão tocou para Giay, recebeu de volta e cruzou na área, Paulinho desviou de cabeça, e Fuchs quase conseguiu completar para o gol

Na sequência, em nova cobrança de escanteio, Paulinho ficou com a sobra, mas acabou mandando em cima da marcação. Aos três minutos, o São Paulo respondeu com o chute de longe de André Silva. Weverton caiu e defendeu a pancada. Por volta dos 20, Flaco López aproveritou erro na saída de bola do São Paulo e passou para Estêvão, que mandou muito por cima do gol.

Depois disso, Richard Ríos recebeu de Allan e avançou na área do São Paulo trazendo a marcação, ele bateu para o gol, mas viu a bola desviar em Ruan e sair pela linha de fundo. A partida então seguiu morna, com marcação acirrada. O Verdão, que conseguia levar mais perigo teve boa chegada com Estêvão, aos 41. Ele tabelou com Allan e bateu cruzado, mandando perto da meta de Rafael. Aos 45, Piquerez errou e deixou a bola com o São Paulo. Cédric levantou na área e Ferreirinha cabeceou por cima do gol de Weverton.