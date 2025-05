Cuiabá leva gol no final, perde para o Operário e sofre primeira derrota na Série B

A invencibilidade do Cuiabá na Série B do Campeonato Brasileiro chegou ao fim. Neste sábado, a equipe perdeu por 3 a 2 para o Operário, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela sétima rodada da liga nacional. Boschilia, Daniel Amorim e Ademilson marcaram os gols do time paranaense, enquanto Max Alves e Edu anotaram para os donos da casa.

A derrota foi a primeira do Cuiabá na Segunda Divisão. O time mato-grossense ocupa a quinta colocação, com 12 pontos conquistados. Já o Operário subiu para a décima posição, agora com dez unidades.

O Cuiabá volta a campo pela Série B na próxima sexta-feira, quando visita a Chapecoense, na Arena Condá. O Operário recebe o Botafogo-SP no sábado, no estádio Couto Pereira.