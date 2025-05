São Paulo é derrotado pelo Tanabi em Cotia pelo Paulistão sub-20

O São Paulo volta a entrar em campo pelo Paulistão sub-20 no dia 18 de maio, contra o Oeste, às 15h (de Brasília), no Centro de Treinamento Vila Porto, em Barueri.

Os gols

Pouco antes do intervalo, já nos acréscimos do primeiro tempo, aos 48, Guilherme Morais fez boa jogada individual e, da entrada da área, encobriu o goleiro do São Paulo, carimbando o travessão. No rebote, porém, a bola sobrou nos pés de Nelson Miguel, que completou de primeira, abrindo o placar para o Tanabi.

Já aos 44 minutos do segundo tempo o Tanabi "fechou o caixão" com um golaço de Carlos. O atacante, que havia acabado de entrar na partida, recebeu pela esquerda em jogada de contra-ataque, dominou, levou para o meio e bateu no ângulo, sem chances para o goleiro do São Paulo, garantindo a importante vitória para a equipe do Noroeste paulista.

Sistema de disputa

O Campeonato Paulista sub-20 é composto por três grupos com 16 clubes em cada um deles. Os dez primeiros de cada grupo avançam de fase, assim como os dois melhores 11º colocados.