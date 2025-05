Santos bate Audax e conquista primeira vitória no Paulista sub-20

Neste sábado, no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, em Osasco, o Santos venceu o Audax por 2 a 0, pela terceira rodada da fase de grupos do Paulistão sub-20. Os gols do Peixe foram marcados por Kleiton (contra) e Vinícius Lira.

Desta maneira diante de sua primeira vitória na competição, o Santos chegou aos três pontos e subiu para a 11ª colocação da tabela. Antes, eram duas derrotas em dois jogos. O Audax, por sua vez, viu seu 100% de aproveitamento cair e ficou na terceira posição, com seis pontos.

O Santos volta aos gramados na próxima quarta-feira (14) para duelar contra o Cuiabá, pela décima rodada do Brasileirão sub-20. A bola rola às 16h (de Brasília), com mando do Dourado. Já o Audax, na próxima sexta-feira (16), visita a Inter de Limeira, às 15h, pela quarta rodada do Paulistão sub-20.