Portuguesa marca no fim, bate o Rio Branco e assume liderança de grupo na Série D

A Portuguesa assumiu a liderança do Grupo A6 da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a Lusa venceu o Rio Branco por 2 a 1, no estádio do Canindé, em São Paulo, em jogo válido pela quarta rodada da competição. Cristiano da Silva marcou os dois gols do time paulista, enquanto Luiz Fernando balançou as redes para os visitantes.

Com o resultado, a Portuguesa ultrapassou o próprio Rio Branco, que iniciou a rodada como líder da chave. A Lusa chegou a sete pontos e assumiu a posição mais alta do grupo. O Rio Branco é o quarto colocado, com seis unidades.

A Portuguesa volta a campo pela Série D no próximo sábado, quando visita o Porto Vitória, em Cariacica, no Espírito Santo. Já o Rio Branco joga contra o Água Santa, em Diadema, no mesmo dia.