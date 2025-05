Palmeiras x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do clássico pelo Brasileirão

Para o clássico, o técnico Abel Ferreira deve ter somente duas baixas. Micael (entorse no tornozelo esquerdo) e Bruno Rodrigues (transição física) estão entregues ao departamento médico e não jogam.

Do outro lado, o São Paulo também está em grande fase. O Tricolor defende uma invencibilidade de 12 partidas, com cinco vitórias e sete empates. Na última terça-feira, os comandados de Luis Zubeldía dominaram e venceram o Alianza Lima, em solo peruano, por 2 a 0, pela Libertadores.

Zubeldía não poderá contar com quatro jogadores no Choque-Rei. São eles: Calleri (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Igor Vinícius (lombalgia) e Henrique (lesão no tornozelo esquerdo). Oscar, recuperado de lesão na coxa esquerda, deve começar pelo menos no banco de reservas.