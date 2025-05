Palmeiras vence o 3B da Amazônia e dorme na vice-liderança do Brasileiro feminino

O Palmeiras voltou a vencer no Campeonato Brasileiro feminino na noite deste sábado ao bater o 3B da Amazónia, por 4 a 2, na Arena Barueri, em duelo da décima rodada da competição. Amanda Gutierres (duas vezes) e Laís Melo (duas vezes) fizeram os gols alviverdes, enquanto Carla Nunes, ex-Verdão, e Kika anotaram para o time amazonense.

Com este resultado, as Palestrinas ficam com 20 pontos e dormem na vice-liderança, ultrapassando a Ferroviári por número de gols marcados. As Guerreiras Grenás, com a mesma pontuação, entram em campo no domingo pra enfrentar o Corinthians, que tem 18 e é o terceiro colocado, no momento.

Na próxima rodada, o Palmeiras duela com o Internacional, no dia 19 (domingo), às 20 horas (de Brasília), no SESC Protásio Alves, em Porto Alegre (RS). Enquanto o 3B entra em campo um dia antes, para enfrentar o Juventude, na Arena da Amazônia, em Manaus (AM).