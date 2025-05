Leila vê Palmeiras preparado para disputar o Mundial nos EUA e dá recado: "Não vai para passear"

O Palmeiras tem à vista a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que será disputado nos Estados Unidos nos dos próximos meses. A sala de troféus do clube recebeu a taça que será erguida pelo campeão em evento que contou com a presidente Leila Pereira. A mandatária enalteceu a força de seu elenco e garantiu que o time entra firme na briga.

Leila Pereira não vê nenhum problema em enfrentar Messi, que joga pelo Inter Miami. Além das duas equipes, ainda fazem parte do Grupo A Porto (POR) e Al-Ahly (EGI). Este último é o único rival repetido do Verdão, os outros dois farão confrontos inéditos.

"É uma honra para o Palmeiras estar participando desse Mundial. É o único clube paulista e podem ter certeza absoluta que o Palmeiras não vai para passear, em hipótese nenhuma. Vamos para disputar cada jogo, com muita seriedade, como fazemos em todos campeonatos", declarou Leila na abertura do tour da taça, no Allianz Parque.