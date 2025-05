Hugo Souza cobra mudança de postura após derrota do Corinthians: "Precisamos repensar algumas coisas"

O Corinthians abriu o placar com Cacá nos acréscimos do primeiro tempo. No entanto, o Timão pareceu ter voltado em uma rotação abaixo na etapa final. O Mirassol, portanto, aproveitou a guarda baixa do rival e marcou dois gols nos primeiros 20 minutos, com Edson Carioca e Gabriel.

No empate contra o América de Cali, na última terça-feira, o mesmo aconteceu. O time colombiano deixou tudo igual no marcador logo no primeiro minuto do segundo tempo. Neste sábado, o Mirassol empatou com quatro minutos.

"A gente precisa se cobrar. Se cobrar, dormir, colocar a cabeça no travesseiro e pensar no que preciso fazer de melhor. Cada um pensando um pouco mais nessa parte individual, para ajudar o grupo e fazer o nosso coletivo sobressair da melhor forma. Não podemos fazer um primeiro tempo da forma que foi e vir para o segundo tempo dessa forma. No último jogo, também sofremos um empate no início do segundo tempo. Precisamos rever algumas coisas para que a gente possa não sofrer mais", disse em entrevista à Amazon Prime Video.

Com o resultado, o Corinthians segue sem vencer fora de casa no torneio nacional. A equipe alvinegra permanece na oitava colocação, com os mesmos 10 pontos, mas ainda pode perder posições com o decorrer da rodada.

O Corinthians de Hugo Souza, agora, tenta se recuperar e retorna suas atenções para a disputa da Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, o Timão enfrenta o Racing, do Uruguai, a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Centenário, pela quinta rodada do Grupo C da competição.