De olho no Choque-Rei, São Paulo ainda não repetiu escalações em clássicos na temporada

O primeiro clássico do São Paulo em 2025 foi contra o Corinthians, pela primeira fase do Campeonato Paulista. A escalação tricolor foi a seguinte: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson e Pablo Maia; Lucas, Luciano e Oscar; Calleri.

Depois, no duelo contra o Santos, Zubeldía precisou promover uma mudança forçada. Alan Franco teve uma sobrecarga na coxa esquerda e desfalcou a equipe. Com isso, Sabino assumiu seu lugar na zaga e formou dupla ao lado de Arboleda. O restante do time foi o mesmo da vitória sobre o Corinthians.

Já no primeiro Choque-Rei da temporada, Zubeldía optou por escalar a equipe no 3-4-2-1, com três zagueiros. Além disso, Lucas e Oscar foram poupados e entraram apenas na etapa final do clássico. Dessa forma, o ataque foi formado por Calleri, André Silva e Luciano. O 11 inicial, portanto, teve: Rafael; Ruan, Arboleda e Alan Franco; Enzo Díaz, Alisson, Pablo Maia e Igor Vinícius; André Silva e Luciano; Calleri.