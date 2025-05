Corinthians terá Yuri Alberto no banco e Coronado titular contra o Mirassol; veja escalações

O Corinthians está escalado para o duelo de logo mais contra o Mirassol, válido pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior promoveu mudanças nos três setores do campo e optou por poupar Yuri Alberto, além de escalar Igor Coronado como titular.

Na zaga, Félix Torres substitui André Ramalho e volta a ganhar oportunidade após a expulsão contra o Racing-URU, no último dia 24 de abril. Já na lateral direita, Matheuzinho retorna depois de ter ficado fora do último confronto em função de um controle de carga. O defensor tomou a vaga de Léo Maná.

Já no meio-campo, Dorival precisou fazer uma alteração forçada. José Martínez é desfalque por precisar realizar um procedimento dentário de urgência. Raniele, portanto, assume a vaga, assim como Igor Coronado, que sairá jogando. No ataque, Romero forma dupla ao lado de Memphis. Yuri Alberto começa no banco de reservas.