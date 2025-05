Com um a menos, Guarani perde do São Bernardo pela Série C

O Guarani segue sem emendar uma sequência de vitórias na Série C do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, o Bugre foi derrotado pelo São Bernardo, por 1 a 0, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela quinta rodada da competição. Pedro Felipe anotou o único gol do jogo.

Com esse resultado, o Bugre segue com apenas três pontos e ocupa o 16° lugar. Até agora, são quatro derrotas e uma vitória. Enquanto o São Bernardo subiu para o sétimo lugar, com oito pontos.

As equipes voltam a campo no próximo final de semana para disputa da sexta rodada. O Guarani enfrenta o Floresta, no Estádio Domingão, no Ceará, no sábado, a partir das 17 horas (de Brasília). O São Bernardo entra em campo no domingo para duelo contra o Caxias, às 16h30, no Estádio 1° de Maio.