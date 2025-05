Com 4 gols de Sorloth, Atlético de Madrid goleia Real Sociedad no Espanhol

Os gols

O Atlético de Madrid abriu o placar logo aos sete minutos. Barrios desceu pela direita e cruzou na medida para Sorloth, que, dentro da área, completou de primeira, sem chances para o goleiro adversário.

Embalado pelo gol precoce, os donos da casa continuaram em cima da Real Sociedad e não demoraram para ampliar. Aos dez, Sorloth ficou com a bola dominada na entrada da área, foi para cima da marcação e bateu rasteiro, cruzado, deixando o Atlético de Madrid mais confortável no jogo.

Mal deu tempo de comemorar o segundo gol e o atacante norueguês chegou ao terceiro, completando um hat-trick. Aos 11 minutos o zagueiro da Real Sociedad tentou afastar o cruzamento de cabeça, mas a bola rebateu em um de seus companheiros e sobrou nos pés de Sorloth, que completou para o fundo das redes.

O sábado foi realmente dia do atacante do norueguês, que ainda conseguiu chegar ao seu quarto gol no jogo aos 30 minutos, quando Galan cruzou rasteiro para ele dominar e bater no cantinho, transformando a elástica vitória em goleada.