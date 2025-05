Avaí empata com Atlético-GO e desperdiça chance de liderar Série B

O Avaí dominou boa parte do jogo, especialmente no segundo tempo, com maior volume ofensivo e boas chances criadas por Marquinhos Gabriel, Gaspar e Hygor. Apesar da pressão e de várias jogadas perigosas, o time catarinense não conseguiu transformar a superioridade em gols, esbarrando na pontaria e nas defesas do goleiro Anderson.

O Atlético-GO, por sua vez, apostou em jogadas de contra-ataque e nas bolas paradas, tendo como destaques as tentativas de Kauan e Pottker. A equipe goiana também mostrou dificuldades para concluir com precisão e acabou se segurando na defesa nos momentos de maior pressão do Avaí.