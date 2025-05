Atletismo Brasil fará a repescagem do Mundial de Revezamentos de Gaungzhou

Botswana em primeiro (3:01.23) e Portugal em segundo (3:01.78) foram os dois qualificados para o Mundial. O Brasil ficou em 11º no geral, o terceiro melhor dentre os não qualificados (EUA, Espanha e Brasil) e tem boas chances de garantir sua vaga na repescagem deste domingo.

O Brasil também mostrou evolução no 4×100 m masculino. Correu na quarta série, na raia 9, com Vinícius Moraes, Vitor Hugo dos Santos, Erik Cardoso e Felipe Bardi, em 38.40, atrás dos Estados Unidos (37.86), Itália (38.16) e China (38.30). O time melhorou muito a marca que havia feito no Sul-Americano de Mar del Plata (39.62), em abril, e vai tentar ser ainda mais rápido na repescagem deste domingo, sob o comando de Darci Ferreira. No geral, o Brasil obteve a 12ª colocação, foi o quinto dentre os não qualificados e também tem boa chance de obter a vaga para o Mundial de Tóquio.

No Mundial de Revezamentos de Yokohama-2019, o Brasil conquistou a medalha de ouro no 4×100 m com Rodrigo do Nascimento, Jorge Vides, Derick Silva e Paulo André Camilo de Oliveira (38.05).

O Brasil estreou no Mundial na terceira série do revezamento 4×400 m misto, com Jadson Soares Lima, Érica Geni Barbosa, Elias Oliveira e Rita de Cássia Ferreira. Ficou na sétima posição com 3:21.45. Os Estados Unidos (3:11.37) e a Irlanda (3:12.56), os dois primeiros colocados da série, passaram a final e se classificaram para o Mundial. O Brasil disputa a repescagem na segunda rodada.

Com Anny Caroline de Bassi, que abriu bem a prova (52.20), Tiffani Marinho, Jayny Suelen Barreto e Letícia Lima, sob o comando de Evandro Lázari, o 4×400 m feminino foi quinto colocado na sua série (3:30.31) e também fará a repescagem. A Espanha (3:26.25) e a Itália (3:27.03), as primeiras da série passaram a final com vaga garantida no Mundial de Tóquio.