Zé Rafael elogia elenco e projeta evolução do Santos: "Torcida voltará a sorrir"

O novo camisa 6 do Alvinegro Praiano aposta na força do elenco para escapar desta má fase. O jogador de 31 anos, aliás, acredita que a equipe voltará a conquistar títulos em breve.

"A nossa equipe tem bons jogadores, dedicados para alcançar os títulos. Às vezes esquecemos o quão competitivo é o nosso futebol, só uma equipe ganha por ano. É muito difícil ganhar. Vamos nos preparar, mudar algumas coisas como mentalidade, forma de trabalhar e se adequar, fazendo o que os campeões fazem, abrindo mão de algumas coisas. Requer sacrifício. Nossa equipe está disposta a pagar, mas falta um pouco para virar essa chave. Em breve vamos colher frutos, a torcida santista voltará a sorrir e comemorar títulos, se Deus quiser", declarou.

"O que às vezes falta é acreditar em si próprio, no time. Isso tem que partir de cada um. Não adianta trazer um monte de cara que ganhou título por onde passou se alguns que não tiverem essa oportunidade não mudarem essa mentalidade. Agora vivencio o dia a dia e eles têm isso, são competitivos, treinam firme, se preparam. É uma questão de confiança. Temos condições de alcançar algumas metas nesse ano, como ir para a Libertadores, buscar uma vaga direta. Não posso ser hipócrita de dizer que vamos brigar pelo título pois estamos distante de quem vai brigar lá em cima, mas vamos dar a volta por cima e buscar grandes resultados. Estamos nesse caminho e, com a ajuda do professor Xavier, isso vai ficar mais acessível para nós", ampliou.

Zé Rafael está no Santos desde o começo do ano, mas passou por um procedimento cirúrgico na coluna em fevereiro e, por isso, ainda não estreou.

Ao longo destes três meses, fez tratamento com a fisioterapia e, no momento, está sendo inserido gradativamente aos treinos com o elenco, visando retomar completamente o condicionamento físico.