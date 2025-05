São Paulo x Fluminense: saiba onde assistir ao jogo pelo Brasileirão feminino

O São Paulo recebe o Fluminense nesta sexta-feira, às 21h (de Brasília), no estádio Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro feminino.

A partida entre São Paulo e Fluminense será televisionada pelo Sportv, mas você também acompanha a repercussão do confronto aqui no gazetaesportiva.com.

O São Paulo é o atual quinto colocado do Brasileirão feminino, com 17 pontos, atrás do líder Cruzeiro, Ferroviária, Corinthians e Palmeiras.